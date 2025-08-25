كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي محمود سعد، أسباب لجوء المطربة أنغام لإجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات ألمانيا لاستئصال كيس وجزء من البنكرياس، وعدم إجراء تلك العملية هنا في مصر.

وقال سعد، في مقطع فيديو "لايف" نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن أنغام في البداية تعرضت لوعكة صحية دخلت على إثرها أحد مستشفيات القاهرة ثم خرجت بعد 4 أيام وعلمت أنه لديها مشكلة في البنكرياس، متابعًا: "اتكلمنا وقالت لي عندي كذا على البنكرياس وفيه كذا كذا، قولتلها دوري على احسن مستشفى في الدنيا لعلاج البنكرياس، ولقيتها في ألمانيا وهي مستشفى متخصصة في كل حاجة تخص البنكرياس".

وأضاف: "ما حدث لا يقلل إطلاقا من الطب المصري أو يشكك في قيمة الطبيب المصري، لكن السؤال هل عندنا في الوطن العربي مجموعة أطباء تخصصوا في البنكرياس وبيعملوا عمليات كل يوم معندناش، بتالي الفنانة لجأت لمستشفيات الخارج".

وتابع: "في ناس في أوروبا بتروح تتعالج في أمريكا، هل ده معنى طب أوروبا وحش لا إطلاقا، الطب الأمريكي متطور عن الطب في أوروبا بـ سنين وده مش معناه الطب في أوروبا وحش، الكلام عن إن الطب المصري مش تمام وازاي هي سابته كلام مش منطقي ومش صحيح".

وواصل: "قولت لـ أنغام روحي المانيا وراحت بعد مشاورة الأطباء وقالولها دي أحسن مستشفى في هذا النوع من العمليات، ومن يوم ما وصلت المستشفى وإحنا على تواصل دائما ببعض واتصال دائم".

وطمأن محمود سعد جمهور المطربة أنغام على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها بدأت في تناول الطعام وتحسنت حالتها الصحية بشكل كبير الفترة الحالية.

