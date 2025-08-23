إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنادي مهنا

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورتين جديدتين لها على البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورا جديدة لها، عبر انستجرام، ظهرت خلالها تستمتع بإجازتها الصيفية على حمام السباحة.

ليلى علوي

نشرت النجمة ليلى علوي، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر انستجرام، بإطلالة شبابية مرتدية فستانا من اللون الوردي، وسط الطبيعة، ولاقت إعجاب متابعيها.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها على "انستجرام" صورة لها، ظهرت خلالها مرتدية نظارة طبية، وعلقت "رفض ما لا يناسبك هو جزء من احترامك لنفسك".

نيقولا معوض

شارك الفنان نيقولا معوض جمهوره ومتابعيه على "انستجرام"، صورًا من جلسة تصوير خضع لها في دبي.

شذى حسون

نشرت المطربة شذى حسون فيديو عبر انستجرام، يضم لقطات مختلفة لها داخل طائرة، وعلقت "احفظ الأمر سرا حتى يحدث".

أحمد الفيشاوي

روّج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد "سفاح التجمع"، الذي انطلق تصويره مؤخرًا، ونشر عبر "انستجرام" صورة أول ملصق دعائي للعمل، وعلق "قريبا".

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب صورة له، وظهر بإطلالة كاجوال مرتديا نظارة و"كاب" وسماعة وسلسلة.







