"موضة الشفايف والرموش خلصت".. ريم العدل توجه رسالة لنجمات الوطن العربي

03:29 م الخميس 21 أغسطس 2025

ريم العدل

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت مصممة الأزياء ريم العدل رسالة للفتيات ونجمات الفن، عبر منشور كتبته على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

وقالت ريم: "بنات ونجمات الوطن العربي... عندي ليكوا خير بس مش عارفة أجيبهالكم إزاي.. موضة عمليات التجميل والشفايف والرموش والذي منه خلصت".

وتُعد ريم العدل واحدة من أبرز مصممات الأزياء في مصر والعالم العربي، وُلدت بالقاهرة عام 1982، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة، ثم عملت بعد تخرجها كمساعدة لعدد من الأسماء البارزة مثل ناهد نصر الله، وحصلت على دبلومة دراسية من إيطاليا في مجال تصميم الملابس للسينما والمسرح.

ريم العدل

