نادر حمدي يهنئ أحمد سعد بعيد ميلاده

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأ الملحن نادر حمدي الفنان أحمد سعد بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 21 أغسطس.

ونشر نادر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورًا جمعته بسعد، وعلّق عليها قائلًا: "كل سنة وإنت طيب يا أحمد، ويارب كل سنة محقق اللي نفسك فيه، وعقبال نجاحات أكبر وأكتر يا حبيبي".

يُذكر أن أحمد سعد كان قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي تضمن عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من بينها: "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

اقرأ أيضًا:

"نصاب".. فريدة سيف النصر تكشف تعرض صفحتها بيوتيوب للسرقة





أول تعليق من وائل كفوري بعد استقباله مولودته الجديدة



