نادر حمدي يهنئ أحمد سعد بعيد ميلاده

11:43 ص الخميس 21 أغسطس 2025
    نادر حمدي وأحمد سعد
    نادر حمدي وأحمد سعد 2
    نادر حمدي وأحمد سعد 3
كتبت- سهيلة أسامة:

هنأ الملحن نادر حمدي الفنان أحمد سعد بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 21 أغسطس.

ونشر نادر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورًا جمعته بسعد، وعلّق عليها قائلًا: "كل سنة وإنت طيب يا أحمد، ويارب كل سنة محقق اللي نفسك فيه، وعقبال نجاحات أكبر وأكتر يا حبيبي".

يُذكر أن أحمد سعد كان قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي تضمن عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من بينها: "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

نادر حمدي أحمد سعد عيد ميلاد
