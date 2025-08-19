إعلان

20 صورة لنجوم الفن مع زوجاتهم في الساحل الشمالي

10:59 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

حرص نجوم الفن على الاستمتاع بعطلتهم الصيفية مع زوجاتهم وعائلاتهم في الساحل الشمالي، ويحرص هؤلاء النجوم على مشاركة أوقاتهم مع جمهورهم ومتابعيهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم فهمي

يستمتع الفنان كريم فهمي بعطلته الصيفية مع زوجته، ويواصل نشر العديد من الصور لهما معا عبر حسابه على إنستجرام.

أحمد حلمي

ظهر النجم أحمد حلمي مع زوجته النجمة منى زكي وهما يرقصان في حفل النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي.

داليا البحيري

تواصل الفنانة داليا البحيري الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت العديد من الصور رفقة زوجها عبر حسابها على إنستجرام.

خالد سليم

احتفل الفنان خالد سليم مؤخرا بعيد ميلاد زوجته خيرية في الساحل الشمالي، وسط حضور عدد من نجوم الفن والغناء.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صور من الساحل الشمالي بصحبة زوجها الفنان شريف رمزي.

زوجات نجوم الفن الساحل الشمالي أحمد حلمي منى زكي ريهام أيمن داليا البحيري كريم فهمي شريف رمزي خالد سليم
