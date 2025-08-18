أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع: "تفتعل زوبعة"

كتب – مروان الطيب:

رد المنتج أحمد السبكي، على طليقة سفاح التجمع بشأن تشابه حياة طليقها والفيلم الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، قائلاً: "هي مطلقة بقالها 7 سنين وجاية تتكلم دلوقتي".

وحل أحمد السبكي ضيفا في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" تقديم نهال طايل المعروض على قناة "صدى البلد"، وتحدث عن كواليس فيلم "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال المنتج أحمد السبكي، إن طليقة سفاح التجمع تفتعل "زوبعة"، وعلق: "هي جاية تتمحك في السفاح الحقيقي دلوقتي وفي الفيلم خلال الأحداث السفاح عنده بنت، وفي الحقيقة هو عنده ابن يعني في اختلاف كبير ومتخافش على ابنها، السفاح هنشيله في عينينا".

وأردف المنتج أحمد السبكي، أن فيلم سفاح التجمع حصل موافقة من الرقابة كما أن أحمد الفيشاوي حقق نجاحا كبيراً وخاصة في أدوار السايكو، مردفاً أنه لا يعلم ماذا فعل السفاح الحقيقي.

جدير بالذكر أن فيلم سفاح التجمع تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

