كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة للمطربة أنغام بعد اجرائها عملية جراحية واستئصال جزء من البنكرياس.

ونشرت هالة، صورة لأنغام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نجمتي الجميلة أنغام أتمنى لكي الصحة والنجاح وترجعي لولادك وجمهورك وبلدك وانتي في أحسن صحة، ربنا يقومك بألف سلامة".

وكان الإعلامي محمود سعد، كشف خلال الساعات الماضية آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت، كان في اتصال من دقائق علشان اتطمن على صحتها، حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جدا، كانت بدأت تأكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم".

وأضاف: "تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله وأرقام تانية لسه مش مظبوطة، وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية.. مفيش أي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى، دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويتم شفائها وترجع بألف سلامة إن شاء الله".