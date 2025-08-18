كتبت- منال الجيوشي

نعت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مدير التصوير تيمور تيمور

وكتبت: "يا حبيب قلبي يا تيمور ياللي أهل بيتك بيقولوا عليك كنت حنين وفرفوش وطيب وبتحب أوي جبر الخواطر، ياللي أهل مراتك بيقولوا عليك لما دخلت حياتهم جبتلهم الأمان والسلام"

وتابعت: "ياللي أمك بتقول عليك كنت بني آدم حنين وكويس أوي وابن بار، ياللي زمايلك وأصحابك بيقول عليك كنت مسهل عليهم حياتهم، ياللي كنت بتفطر كل يوم مع العمال في طبق واحد في اللوكيشن"

واستكملت: "ياللي مخلص لشغلك، ياللي ضحيت بحياتك عشان تنقذ ابنك، ياللي قعدت تسمعني وأنا بقولك إني قلبي انكسر علي أبويا وتطبطب عليا، وكنت فاكرة إن عمري ما حتوجع تاني بس فراقك وجعني أوي أوي أوي ووجع كل حد عرفك"

واختتمت حديثها قائلة: "كل الناس بتحبك وبتدعيلك وعمرها ما حتنساك، عشان إنت سبت أثر وحكاية حلوة عند أي حد عرفك، ربنا يسعدك في الجنة ويجعلك في أعلى درجاتها، ويجمعنا بيك وبالغاليين في الجنة يارب، أسألكم الفاتحة والدعاء"

ورحل تيمور تيمور عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز ٤٤ عاما، بعد تعرضه للغرق بالساحل الشمالي