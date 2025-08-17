وفاء عامر ونيللي كريم.. نجوم الفن ينعون مدير التصوير تيمور تيمور

كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت غرقًا في الساحل الشمالي، بعد إنقاذ نجله من الغرق.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية كلمات الفنانين في وداع الراحل:

وفاء عامر

نعت الفنانة وفاء عامر الراحل، ونشرت صورة له عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ترحموا عليه، شاب شاطر طيب محترم جار وابن غالي، بطل ضحى بنفسه لإنقاذ ابنه.. خالص العزاء لأمه السيدة وفاء وأخته مي، اللهم اغفر له وارحمه وأعفُ عنه وصبّر أحبابه وأصدقائه".

بشرى

كتبت الفنانة بشرى عبر "إنستجرام": "مش قادرة أصدق إنك مشيت كده فجأة يا تيمور.. ربنا يرحمك ويصبر كل حبايبك، عشان إنت كنت حبيب الكل وصاحب كل الناس، ومن أشطر مديرين التصوير اللي اشتغلت معاهم وألطفهم.. مع السلامة".

ركين سعد

شاركت الفنانة ركين سعد صورة تجمعها بالراحل، وعلّقت: "قلبنا انكسر يا تيمو.. مع السلامة يا صديقي، لروحك الحلوة المرحة السلام والطمأنينة، لزوجتك العزيزة وأولادك وعائلتك وكل أحبابك بدعي ربنا يعطيهم القوة والصبر.. خبر صادم ومفجع ومؤلم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ريم مصطفى

عبّرت الفنانة ريم مصطفى عن حزنها، ونشرت صورًا أرشيفية للراحل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "صدمة كبيرة.. رحيلك وجع قلوبنا، كنت إنسان وفنان حقيقي، وذكرياتنا معاك هتفضل عايشة جوانا".

منة فضالي

نعت الفنانة منة فضالي الراحل، ونشرت صورة له عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، وكتبت: "يا تيمور مش قادرة أصدق الخبر، والله العظيم كنا لسه بنتكلم.. ربنا يرحمك برحمته.. البقاء لله صديقي وزميلي العزيز مدير التصوير تيمور تيمور في ذمة الله.. هتوحشني يا صاحبي".

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة للراحل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "خبر مفزع.. لا أصدق لحد دلوقتي، فُراقك يا تيمور وجع كبير وصعب علينا كلنا.. ربنا يرحمك ويغفرلك".

ومن جانبها، أعلنت نقابة المهن السينمائية موعد ومكان العزاء، والمقرر إقامته اليوم الأحد بالقاعة الكبرى بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

يُذكر أن تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.