نجوى فؤاد: "لما أحج هاعتزل الفن ولن أوصي بحذف أعمالي"

08:04 م الجمعة 15 أغسطس 2025

نجوى فؤاد

كشفت الفنانة نجوى فؤاد حقيقة اعتزالها الفن، وأكدت أن ابتعادها عن الوسط الفني سببه الأزمة الصحية التي تمر بها، كما أشارت الفنانة إلى أنها ستعتزل المجال إذا أدت فريضة الحج.

وقالت نجوى فؤاد في مداخلة هاتفية لها، عبر برنامج بنظرة تانية، المذاع على قناة الشمس: أعاني من تنميل في أقدامي، لكن بتعالج ونفسي ربنا يكتب لي الشفا، أنا اشتغلت ٤٠ سنة لما اقعد لي سنتين تلاتة في البيت مش مشكلة.

وتابعت فؤاد: ابتعدت عن المجال بسبب مرضي، لكن معتزلتش اعتزال ايه خليهم يقولوا اللي على كيفهم الكلام مش عليه جمرك، أنا يوم ما هعتزل لازم أطلع أحج، وأنا اعتمرت مرتين.

وعن الجدل المثار في الفترة الأخيرة، بشأن وصايا الفنانين بحذف أعمالهم بعد الوفاة، قالت: يحذفوا أعمالي بعد ما أموت ليه هو انا عملت أعمال مشينة؟، أنا عملت أعمال محترمة جدا، وكل اللي كنت بكسبه بصرفه على الفرقة والإنتاج.

