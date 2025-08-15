إعلان

تعرف على لجنتي تحكيم برنامجي "ذا فويس" و "ذا فويس كيدز"

12:59 م الجمعة 15 أغسطس 2025

ذا فويس كيدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

كشفت مجموعة Mbc ، عن أسماء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب the voice في موسمه السادس، كل من: "ناصيف زيتون ورحمة رياض وأحمد سعد".

فيما تضم لجنة تحكيم برنامج the voice kids أحلى صوت، المقرر انطلاقه قريبا، كلا من: "الشامي، وداليا مبارك، ورامي صبري".

برنامج "ذا فويس كيدز" انطلق موسمه الأول في عام 2016 وكانت لجنة التحكيم مكونة من تامر حسني، ونانسي عجرم، وكاظم الساهر.

ويعود برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس كيدز" قريبا في موسمه الجديد بعد غياب 5 سنوات على شاشة MBC مصر، والذي يتمتع بشعبية كبيرة نظرا لأن المواهب الذين يشاركون من جميع أنحاء العالم.

أما برنامج The Voice، فهو برنامج مسابقات غنائية عالمي يعتمد على فكرة أساسية هي البحث عن أحلى صوت في العالم العربي، وسيعرض عبر شاشة قناة MBC، وتبدأ أولى مراحل البرنامج بـ مرحلة الصوت وبس، والتي يتميز بها البرنامج حيث يجلس الحكام على كراسي مواجهة للجمهور ولا يرون المتسابق، ويجب على المتسابق أن يقنعهم بصوته فقط لكي يستديروا له، ومن ثم سيتم تصفية المتسابقين حتى الوصول للمراحل النهائية.

مجموعة MBC the voice برنامج the voice kids ذا فويس ذا فويس كيدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان