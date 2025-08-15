تعرف على لجنتي تحكيم برنامجي "ذا فويس" و "ذا فويس كيدز"

كتب- هاني صابر:

كشفت مجموعة Mbc ، عن أسماء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب the voice في موسمه السادس، كل من: "ناصيف زيتون ورحمة رياض وأحمد سعد".

فيما تضم لجنة تحكيم برنامج the voice kids أحلى صوت، المقرر انطلاقه قريبا، كلا من: "الشامي، وداليا مبارك، ورامي صبري".

برنامج "ذا فويس كيدز" انطلق موسمه الأول في عام 2016 وكانت لجنة التحكيم مكونة من تامر حسني، ونانسي عجرم، وكاظم الساهر.

ويعود برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس كيدز" قريبا في موسمه الجديد بعد غياب 5 سنوات على شاشة MBC مصر، والذي يتمتع بشعبية كبيرة نظرا لأن المواهب الذين يشاركون من جميع أنحاء العالم.

أما برنامج The Voice، فهو برنامج مسابقات غنائية عالمي يعتمد على فكرة أساسية هي البحث عن أحلى صوت في العالم العربي، وسيعرض عبر شاشة قناة MBC، وتبدأ أولى مراحل البرنامج بـ مرحلة الصوت وبس، والتي يتميز بها البرنامج حيث يجلس الحكام على كراسي مواجهة للجمهور ولا يرون المتسابق، ويجب على المتسابق أن يقنعهم بصوته فقط لكي يستديروا له، ومن ثم سيتم تصفية المتسابقين حتى الوصول للمراحل النهائية.