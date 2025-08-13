بإطلالة جريئة وسط البحر.. عبير صبري تخطف الأنظار والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت عبير، الصور التي ظهرت فيها وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بداية أي تغيير هي معرفة قيمة ذاتك، ما شاء الله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ماشاء الله عليكي حبيبتي ربنا يحميكي، جميلة أوي يا ملكه قمر، إيه الجمال ده، عسل أوي، حلوة".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن، آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.