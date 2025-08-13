إعلان

بإطلالة جريئة وسط البحر.. عبير صبري تخطف الأنظار والجمهور يعلق (صور)

06:51 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عبير صبري (2)
  • عرض 11 صورة
    عبير صبري (4)
  • عرض 11 صورة
    عبير صبري (5)
  • عرض 11 صورة
    عبير صبري (6)
  • عرض 11 صورة
    عبير صبري (7)
  • عرض 11 صورة
    عبير صبري (9)
  • عرض 11 صورة
    عبير صبري (10)
  • عرض 11 صورة
    عبير صبري (11)
  • عرض 11 صورة
    عبير صبري (1)
  • عرض 11 صورة
    عبير صبري (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت عبير، الصور التي ظهرت فيها وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بداية أي تغيير هي معرفة قيمة ذاتك، ما شاء الله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ماشاء الله عليكي حبيبتي ربنا يحميكي، جميلة أوي يا ملكه قمر، إيه الجمال ده، عسل أوي، حلوة".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن، آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

الفنانة عبير صبري عبير صبري على إ،نستجرام عبير صبري وسط البحر إطلالة عبير صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة