كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، اليوم الأربعاء، بعد معاناته من صحية.

ونعى د. أحمد هنو وزير الثقافة، المبدع الراحل، مؤكدا أن فقدان صنع الله إبراهيم خسارة كبيرة للساحة الأدبية، فقد قدّم عبر مسيرته الطويلة أعمالًا روائية وقصصية أصبحت علامات مضيئة في المكتبة العربية، كما أثّر في أجيال من الكُتّاب والمبدعين.

يذكر أن الفنان الراحل نور الشريف، كان قد بدأ في عام 2007، بروفات الإستعداد لتقديم مسرحية، عن رواية "اللجنة" للكاتب الراحل صنع الله إبراهيم، وقام بإعدادها للمسرح المخرج مراد منير.

وأقيمت بروفات المسرحية، على خشبة المسرح القومى، وشارك فيها من أبطال العرض داليا البحيرى، وعمرو عبد الجليل، إيمان البحر درويش، الذي كان من المقرر أن يقدم أغاني بها من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمود طلعت، وبعد سبعة شهور من الإعلان عن إنتهاء البروفات في مؤتمر صحفي، فوجىء الجميع بتوقف المشروع.

جدير بالذكر أن الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، قُدمت بعض أعماله الروائية على الشاشة، وبينها: فيلم "شرف"، للمخرج سمير نصر، وعرض عام 2023 في مهرجان قرطاج السينمائي بتونس، ومسلسل "ذات"، الذي قامت ببطولته النجمة نيللي كريم، بمشاركة النجم باسم سمرة.