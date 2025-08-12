كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة سما المصري صورًا جديدة لها بالحجاب على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت سما تعليقًا على الصور: "ربنا مفيش أحن منه بس إحنا اللي دايما مش شايفينه قدامنا.. لو شايفين ربنا قدامنا على طول عمرنا ما هنغلط ولا نزعله عشان أحن منه مفيش…حقك عليا يا حبيبي سامحني".

وكانت سما المصري قد أعلنت مؤخرًا عن ارتداء الحجاب، وطالبت الجميع بحذف صورها القديمة التي تظهر فيها بملابس مكشوفة.

ونشرت سما، فيديو ظهرت خلاله منهارة من البكاء، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "أنا قفلت الانستجرام وهقفل الفيس بعد الفيديو ده والتيك توك مسحت من عليه كل حاجة..أنا في صراع نفسي مش قادرة أتحمله".

وتابعت: "يا رب توب عليا تعبت والله، اقبلها مني يا رب توبة نصوحة لوجهك الكريم.. وما أقلعش الحجاب تاني يا رب".

وأضافت: "لو بتحبوا النبي محدش ينشر حاجة ليا بجسمي ولا شعري تاني، أنا لبست الحجاب، عشان خاطر النبي متنشروش حاجات بجسمي..أبوس إيدكم".

اقرأ أيضا..

"من الداخل الجيم".. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية

"شمس وبحر وبطيخ".. هنا الزاهد تخطف الأنظار بـ"التايجر" أمام البحر