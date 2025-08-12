محمد شاهين يحتفل بخطوبة شقيقه أحمد.. صورة

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب الشاب محمد شاهين خطوبة شقيق أحمد مساء اليوم الإثنين.

ونشر محمد شاهين صورة لشقيقه وخطيبته مريم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "فرحتي امبارح متتوصفش بخطوبة أخويا نور عيني أحمد علي خطيبته مريم".

وأضاف: "ربنا يسعدكم حبيبي ويحفظكم يارب ويبعد عنكم اى شر ويقرب منكم كل خير".

يُذكر أن محمد شاهين شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "لام شمسية"، بطولة أمينة خليل، وأحمد السعدني، ويسرا اللوزي، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب – سعدي وجوهر).

