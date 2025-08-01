أشرف زكي عن دخول أبناء الفنانين مجال التمثيل: "لازم تصريح"

كتب- مروان الطيب:

حل الفنان ونقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يعرض على قناة "ON".

وتطرق خلال حديثه عن تصريحاته بتوقيع غرامة على من يستعين بالتيكتورز بالأعمال الفنية تصل إلى مليون جنيه، مع ضرورة الحصول على تصريح وعلم النقابة.

وعن المواهب التمثيلية قال: "مرحبا بأي موهبة حقيقية، مش واخد أي موقف عدائي، وفي مرة كنت بتفرج على مسرحية وعجبني ممثل وروحت قولت له انت إيه موقفك من النقابة، قالي أنا مش عضو نقابي، قلت له عدى عليا تاني يوم كان عضو نقابة، وفيه ممثل عظيم اسمه محمد عبد العظيم، وشوفته في مرة برضه في مسرحية ونفس الكلام مكانش عضو نقابي، قلت له احنا اللي نتشرف بوجودك وسطينا".

وعن دخول ابناء الفنانين مجال التمثيل قال: "لازم ياخد تصريح ده انا لسه متخانق مع منال سلامة، منال دوغري أكتر مني، بتيجي تعمل إجراءات بنتها كأنها حد غريب".