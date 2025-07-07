ابنة أصالة توجه رسالة لوالدتها بسبب ألبومها الجديد "ضريبة البعد"

كتب- هاني صابر:

وجهت شام الذهبي ابنة أصالة نصري، رسالة لوالدتها بسبب ألبومها الغنائي الجديد "ضريبة البعد" الذي طرحته مؤخرا على "يوتيوب".

ونشرت شام الذهبي، صورة والدتها بالألبوم الجديد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أصالة مش بس صوت الوطن العربي، أصالة المرأة الحديدية اللي واجهت وما زالت بتواجه كل الحروب والمحن من أكثر من ربع قرن وهي تنتصر بالحب والموهبة والإيمان بالفن والحب برغم كل الظروف".

وتابعت: "بتنسى الجرح وتصنع من كل محنة منحة حتى تكون مثال للمرأة العربية الأم الفنانة المسئولة لينا كلنا، حبي لكي مش من فراغ.. أنا وأخواتي صناعتك من بعد ربي".

وأضافت: "أنت الحياة، شكرا على إخلاصك، مثابرتك، صبرك، اجتهادك، محبتك اللي لا تنتهي، كرمك اللي غامرنا، وعظمة فنك اللي معيشنا! بحبك يا ملكة عمري وحياتي".

وضم ألبوم "ضريبة البعد" 11 أغنية من بينها ثلاث أغانٍ من كلمات الشاعرة منة القيعي، وهي: "كلام فارغ"، و"حبة حبة"، و"جرسة إيه دي".

كما يتضمن الألبوم أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، وتوزيع محمد مصطفى.

وعلى مستوى الملحنين، والموزعين، تعاونت المطربة أصالة مع تامر عاشور، وإيهاب عبدالواحد، ومصطفى العسال، ومحمد عبد المجيد، وعمرو الشاذلي، ومحمد مصطفى، ووليد العطار، وجابر جمال، وإسلام رفعت، وهشام البنا، ويوسف حسين.

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