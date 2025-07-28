كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة نهى عابدين إنها تعيش خلال الفترة الحالية حالة من التركيز الكامل على أمرين فقط ابنها "أيمن"، وعملها الفني، مؤكدة أن الارتباط العاطفي أو دخول شخص جديد في حياتها ليس من أولوياتها في الوقت الحالي.

وأضافت في تصريحاتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على شاشة "سي بي سي"، "أنا مش ضد الفكرة، لكن مش شايفة إن ليها مكان دلوقتي.. عندي أولويات تانية بحاول أحققها".

وأوضحت نهى أنها تراجع نفسها كثيرًا في ما يتعلق بانفعالاتها، إذ وصفت نفسها بأنها كانت سريعة الغضب وعصبية، لكنها بدأت العمل على هذه الصفة وتحاول التحسن مع الوقت، قائلة: "أنا إنسانة وبشتغل على نفسي.. الغضب ساعات بيفلت، بس أقل من زمان بكتير".

وعن أكثر ما يثير غضبها، قالت: "الكذب والخداع أكتر حاجة بتضايقني، خاصة لما يكون من ناس قريبة وكان المفروض تكون العلاقة فيها مصداقية وصراحة.. بس لما يبقى من غريب، خلاص بتوقعه وما بزعلش".

واعترفت نهى بأنها مرت بتجارب خُدعت فيها رغم شعورها الداخلي بعدم الارتياح، لكنها كانت تحاول إحسان الظن: "كنت شايفة حاجات بتحصل قدامي وحاسة إن فيها حاجة غلط، بس كنت بقول ما تظلميش.. لحد ما اتأكدت"، مشيرة إلى أنها تعلمت أهمية ترك مسافة أمان في العلاقات، حتى لا تنخدع أو تنجرف وراء مشاعر زائدة.

وأضافت: "مش لازم نقرب زيادة عن اللزوم في كل العلاقات.. القرب أوي ممكن يوجع.. فبقيت ماشية بمبدأ (اعرف صاحبك وعلّم عليه)، من غير ما أقول له كل حاجة".

وفي ختام حديثها، تحدثت نهى بروح مرحة عن حياتها اليومية، قائلة إن والدتها "أم أيمن" ما زالت الأفضل في المطبخ، رغم محاولاتها، وأضافت: "أنا مش أعظم واحدة في الطبيخ.. لكن ماما شاطرة جدًا.. أحسن مني بكتير، وبتظبط الدنيا لما تيجي تزورني".

وأكدت نهى أن الأمومة والتوازن النفسي أصبحا من أولوياتها، مشيرة إلى أن تربية طفل واحد في هذا الزمن مهمة صعبة تتطلب وعيًا واحتواءً كبيرين.