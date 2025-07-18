نبيلة عبيد ناعية والدة هند صبري: "كانت الراحلة رمزًا في حياتها"

كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة نبيلة عبيد، والدة الفنانة هند صبري التي رحلت عن عالمنا الخميس 17 يوليو الجاري.

وكتبت نبيلة، عبر صفحتها على إنستجرام، ونعتها قائلة: "ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى النجمة القديرة هند صبري في وفاة والدتها المغفور لها بإذن الله".

وأَضافت: "كانت الراحلة رمزًا في حياتها، وسندًا لابنتها في مشوارها الإنساني والفني، وبهذا المصاب أتقدم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، آخر مشاركات نبيلة عبيد الفنية بمسلسل "سكر زيادة" الذي عُرض عام 2020.