"مبسوط اني قابلتك".. هشام عباس يوجه رسالة للمخرج خالد جلال

كتب - معتز عباس:

أعرب المطرب هشام عباس عن سعادته بلقاء المخرج خالد جلال في أحد حفلات مسرح البالون.

ونشر هشام عباس صورة تجمعه بـ خالد جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "والله كنت واحشني يا خاللوود، انبسطت جداً اني قابلتك في حفلة مسرح البالون، كل سنة وانت بخير يا صانع النجوم".

وأحيا النجم هشام عباس حفلًا غنائيًا في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح البالون بالعجوزة.

وأقيم الحفل الغنائي تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

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