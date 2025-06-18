كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة إنجي المقدم عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل سيد الناس والجزء الثالث من كامل العدد، خاصة وأنها ظهرت بشخصيتين مختلفتين، وفي حوارها مع "مصراوي" تحدثت عن كواليس العملين، والصعوبات التي واجهتها..

عن الأسباب التي شجعتها لتقديم شخصية فتحية في مسلسل سيد الناس، قالت إنجي "الشخصية مختلفة وجديدة عليّ تماما. لم أقدم دور فتاة شعبية من قبل، وما شجعني أن المخرج محمد سامي دائما ما يراني في أدوار مختلفة فهو من قدمني في دور الفتاة الصعيدية للمرة الأولى في مسلسل "ولد الغلابة"، وعندما هاتفني وحكى لي الخطوط العريضة لشخصية فتحية، تحمست كثيرا".

ولفتت إلى أن شخصية فتحية تحمل الكثير من التحديات ومرّت بالكثير من الصراعات النفسية بين الحب والكره والانتقام، موضحة "فتاة محبوسة لأكثر من 20 سنة، عندما تخرج إلى العالم كيف ستتعامل مع الشخص الذي أحبته ومع أخيه الذي قتل عائلتها كلها، فتحية كانت تحدي بالنسبة لي سواء على الجانب النفسي أو الشكلي بالتناقضات التي تحملها بداخلها".

وأشارت إنجي إلى أصعب المشاهد التي قدمتها في المسلسل: "هناك مشهدين، الأول أثناء ذبح مجدي فهذا المشهد أخذ الكثير من الوقت والجهد في البروفات والتصوير، لأنه مشهد الذروة بالنسبة لفتحية، المشهد يحمل الكثير من المشاعر بين الحب والكره، حب فتحية للجارحي وحب الجارحي لفتحية، وكره فتحية الشديد لمجدي الذي قتل عائلتها، تم تصوير المشهد بـ3 كاميرات، والمشهد الثاني لفتحية عندما جذبها الجارحي من شعرها ومشى بها حوالي 20 متر".

وأعربت عن سعادتها بالعمل مع المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد "سامي لديه توليفة معينة يتميز بها، الصراع بين الخير الأقصى والشر الأقصى، الحب والكره، الحارة، البيوت، الديكور، تشعرين وكأنك في عالم أشبه بالفانتازيا، ومحمد سامي خفيف الظل ومخرج فرفوش كواليسه لطيفة جدا، وتشعرين بالراحة في العمل معه، وعمرو سعد لطيف جدا وليس لديه نقطة النجم المتسلط، على العكس هو شخص متعاون للغاية".

وردا على تحقيق مسلسل سيد الناس نسب مشاهدة مرتفعة وفي نفس الوقت إثارته حالة من الجدل، قالت "محمد سامي مخرج متمكن في قراءة ما يحبه رجل الشارع البسيط، ويستطيع عمل التوليفة التي يتفاعل معها الجمهور العادي في الشارع، سواء في تقديم بطل شعبي أو بطلة شعبية، أو قصة كفاح لصعود البطل من القاع إلى القمة، ورغم أنها تيمة معينة لكن الجمهور يحبها ويتفاعل معها ويتابعها بشغف وحب، هذه التوليفة هو يعرفها ويفهمها بشكل جيد وعلى دراية بحب الجمهور لها".

وعن دور شادية في مسلسل كامل العدد ++، تحدثت "سعيدة بمشاركتي في الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، وكنت متحمسة جدا للعودة للجمهور بشخصية جديدة وكوميدية، وشجعني انتشار ونجاح المسلسل وأن له قاعدة جماهيرية عريضة، إلى جانب وجود أسماء كبيرة صاحبة تاريخ فني طويل مثل أستاذة إسعاد يونس وأستاذ حسين فهمي.

وعن تفاصيل الشخصية وكيف رأيتها عند عرضها عليها، قالت "الشخصية مكتوبة بشكل حلو جدا ومميز، والكاتبتان رنا أبو الريش ويسر طاهر تتمتعان بخفة الدم وهذا واضح في أسلوب وطريقة الكتابة، ولدي تاريخ طويل وتجارب حياتية عديدة مع أشخاص يشبهون شادية من حولي، منهم أهالي أصدقاء أولادي وناس قريبين لي وأصدقاء، وعندما قرأت السيناريو لم أشعر بالغربة عن تفاصيل الشخصية، شادية تشبهني لكن ليس في كل تفاصيلها، فأنا أسافر إلى الصحراء وأمارس جلسات الصمت والتأمل، والسعي إلى السلام النفسي والتصالح مع النفس والغير، كل هذه الأمور تشبهني في شادية، وأنا أيضا منخرطة في الحياة المادية عكس شادية المنعزلة في عالم خاص بها، فأنا أشرب لبن البقرة وأكل اللحم، وعلى علم أن لبن الماعز أفضل من لبن البقرة".

وعبرت إنجي عن حبها للتعاون مع دينا الشربيني، مضيفة "أحب جلستها تكون كلها ضحك وهزار وأكل، دينا شخصية حقيقية جدا، وطبيعية (اللي في قلبها على لسانها)، وعلى المستوى المهني هي ممثلة موهوبة جدا واحساسها عالي فهي في النكد دمعتها قريبة وفي الكوميديا بتضحك، وتحب الناس وتحب أن ترى كل من حولها في أحسن حال".

وتابعت "وسعيدة بالعمل مع أستاذة إسعاد دمها خفيف جدا، ولا تشعر أنها تمثل، هذه هي طبيعتها، كنت مستمتعة جدا بمشاهدنا مع بعض، وسعيدة أن يكون لدي تجربة معها بتاريخها الفني الطويل. وسعيدة جدا بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي، وفي الجلسة الأولى تحدثنا عن الشكل الذي ستقدم به شادية، قرأنا معا واتفقنا على كل التفاصيل الخاصة بالشخصية، وعلى طريقة الكلام الخاصة بشادية، وأنها يجب أن تكون مؤمنة بكل نصيحة تقولها لذلك يجب أن تقول الكلام بمنتهى الجدية بدون أي هزار وبقناعة تامة، وهذه الطريقة يعتمدها الغرب في الكوميديا وتستهويني كثيرا".