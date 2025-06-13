كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يوثق لحظة وقوعها خلال قيادتها لدراجة بخارية بشوارع الغسكندرية.

ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "وقعت والحمد لله جات سليمة".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري طُرح لها مؤخرًا فيلم المشروع X، وهو قصة وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "الأميرة" بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.