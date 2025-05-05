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بالفيديو.. رنا رئيس ترقص مع زوجها في حفل زفافها على أغنية "بالراحة يا شيخة"

11:55 م الإثنين 05 مايو 2025
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  • عرض 10 صورة
    زفاف رنا رئيس
  • عرض 10 صورة
    زفاف رنا رئيس
  • عرض 10 صورة
    زفاف رنا رئيس
  • عرض 10 صورة
    اطلالة رنا رئيس
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    العروس رنا رئيس (2)
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    رنا رئيس وزوجها
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    فستان رنا رئيس (2)
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    زفاف رنا رئيس
  • عرض 10 صورة
    زفاف رنا رئيس
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كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة رنا رئيس بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى يسري علي، في حفل بهيج يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرصت رنا على مشاركة زوجها الرقص على أغنية "بالراحة يا شيخة" للمطرب بهاء سلطان، وسط حضور كبير من نجوم الفن والأصدقاء.

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يذكر أن رنا رئيس عقدت قرانها شهر مارس الماضي واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "سيد الناس"، بطولة عدد من النجوم مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم،وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، إنجي كيوان، من تأليف خالد صلاح، ومن إخراج محمد سامي.

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رنا رئيس زفاف رنا رئيس
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