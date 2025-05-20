بعد نفاد التذاكر.. حفل إضافي لهيفاء وهبي في دبي

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن نفاد تذاكر حفلها الغنائي المقرر إقامته يوم 22 مايو الجاري في مدينة دبي، وذلك عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت هيفاء الملصق الدعائي للحفل مكتوب عليها "SOLD OUT".

ونظرًا للإقبال الجماهيري الكبير، كشفت الشركة المنظمة للحفل عن تحديد موعد إضافي لإقامة حفل ثاني يوم 23 مايو الجاري.

يُذكر أن هيفاء وهبي تشارك خلال الفترة المقبلة في بطولة عدد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم "أرض جهنم"، والذي يضم في بطولته الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد، ومن المقرر طرحه قريبًا بدور العرض.

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