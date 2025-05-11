هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالات مختلفة (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عدة صور بإطلالات مختلفة.

وظهرت هنا في الصور بإطلالات مختلفة، ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من متابعيها الذين أشادوا بجمالها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "إيه القمر ده"، "تحفة"، "حلو أوي يا هنا"، "باربي".

وفي سياق آخر، تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد وطليقها الفنان أحمد فهمي قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو نشره فهمي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يتضمن مشهدًا جمعه بطليقته من أحد أعمالهما الفنية.

لكن سرعان ما قام فهمي بحذف الفيديو، موضحًا الأمر في منشور عبر صفحته، قال فيه: "للتوضيح.. البوست اللي نزل على صفحتي واتشال هو غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي. موضوع بسيط وغير مقصود".

وأضاف: "أنا اللي بحب أقوله، بقوله بشكل مباشر من غير تلميحات أو غيره. كل الاحترام لكل زملائي وبالتوفيق للجميع".

وأثار الفيديو حالة من الجدل على منصات التواصل، خاصة مع تعليقه السابق عليه: "لو ده هيثبتلك إني...".

من ناحية أخرى، تشارك هنا في بطولة فيلم "ريستارت" إلى جانب النجم تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ورانيا منصور. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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