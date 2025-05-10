انتصار تنشر صورها أمام شلالات في دولة المغرب.. والجمهور يعلق

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة انتصار جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة، أثناء تواجدها في دولة المغرب.

انتصار التقطت الصور أمام شلالات في مدينة شفشاون الملقبة بالمدينة الزرقاء، وظهرت بإطلالة كاجوال عفوية، لاقت إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "قلبي يا قلبي، بحبك، مرحبا بيك بمدينة شفشاون في المغرب، نورتي المغرب، انتصار دي عسل قوي، إخلاص كابوريا، ألف مرحبا بيكي في بلادك التانية".

جدير بالذكر أن انتصار شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بأكثر من عمل فني، وأشاد الجمهور بدورها في مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، دنيا سامي، إخراج كوثر يونس، وتأليف غادة عبدالعال، كما لعبت دور إخلاص كابوريا في مسلسل "إش إش" وحظيت بإشادات من الجمهور والنقاد عن دورها في العمل.

إش إش إخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي.