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كاني ويست يهاجم زوجته في أحدث أغانيه: حاولت إدخالي مصحة نفسية وهربت

01:06 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    كاني وبيانكا
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    كاني ويست يواجه اتهامات بالتحرش والإغتصاب
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كتب-مصطفى حمزة:

جدد مغني الراب كاني ويست، الجدل المثار حول انفصاله عن زوجته بيانكا سينسوري، من خلال مقطع فيديو مسرب من أحدث أغانيه.

مغني الراب المثير للجدل كاني ويست، دخل قائمة الأكثر بحثا في موقع "جوجل"، مع انتشار تقارير صحفية حول أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم زوجته "بيانكا".

وكشفت منصة "بيلبورد" العالمية، عن كلمات الأغنية التي تم تسريبها، ويقول فيها كاني ويست: "هربت حبيبتي، لكنها حاولت أولًا إدخالي إلى مصحة نفسية ، لن أذهب إلى المستشفى لأني لست مريضًا، لكنني لا أفهم الأمر- My baby she ran away، But first she tried to get me committed / Not going to the hospital ’cause I am not sick I just do not get it".

وتابع ويست، في الأغنية: "إنها تعاني من نوبة هلع، ولا تعجبها طريقة تغريداتي، حتى عودة بيانكا، أظل مستيقظًا طوال الليل، لا أنام، لا أعرف أين هي حقًا- She’s having a panic attack and she is not liking the way that I tweeted / Until Bianca’s back I stay up all night I'm not going to sleep / I really don't know where she’s at".

بيانكا سينسوري، كانت قد أثارت الجدل في فبراير الماضي، بعد كشفها عن ملامح جسدها بطريقة مثيرة، خلال حضورها حفل توزيع جوائز "جرامي"، بصحبة زوجها مغني الراب كاني ويست.

كاني ويست زوجة كاني ويست مصحة نفسية بيانكا سينسوري
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