نادر حمدي يؤدي مناسك العمرة (صورة)

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان نادر حمدي جمهوره، صورة له أثناء أداء مناسك العمرة، ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر نادر في الصورة أمام الكعبة المشرفة، مرتديًا ملابس الإحرام.

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيه، وجاءت التعليقات كالتالي: "عمرة مقبولة إن شاء الله"، "تقبل الله منك"، "دعواتك يا نادر"، "ما شاء الله، ربنا يكتبها لنا جميعًا".

يُذكر أن الفنان نادر حمدي هو من قام بتوزيع أغنية "أنا من غيرك"، من فيلم "الهوى سلطان"، غناء الفنان بهاء سلطان، كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على منصات الموسيقى.

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