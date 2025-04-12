انهيار عارفة عبدالرسول في جنازة زوجها بالإسكندرية (صور)

كتبت- نوران أسامة:

انهارت الفنانة عارفة عبدالرسول من البكاء في جنازة زوجها المخرج المسرحي مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة.

وشيعت جنازة زوج عارفة عبدالرسول من مسجد المواساة بالإسكندرية.

ورافق عارفة عبدالرسول في تشييع جثمان زوجها أسرتها والمقربين لها، ولم يحضر أيا من الفنانين مراسم تشييع الجنازة.

وكانت عارفة أعلنت عن وفاة زوجها أمس الجمعة عبر حسابها على "فيس بوك"، وعلقت: "ورحل رفيق العمر.. مصطفى درويش".

يذكر أن، المخرج مصطفى درويش يعد واحدًا من أبرز المخرجين في الساحة الفنية المصرية، حيث اشتهر بابتكاراته وإبداعاته في مجال الإخراج المسرحي؛ وقدّم درويش أعمالًا فنية تركت أثرًا كبيرًا في نفوس الجمهور، متأثرًا بعدة مدارس إبداعية ومتعاونًا مع نخبة من فناني المسرح المصري والعربي، ولم يقتصر إبداعه على المسرح، بل امتد ليشمل الإخراج السينمائي، حيث دمج بين الدراما والجماليات البصرية، مما جعله يحظى بشهرة واسعة.

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