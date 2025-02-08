حسين الجسمي يقدم "سليل العز" في ختام بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان

كتبت- منال الجيوشي

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية "سليل العز"، في حفل ختام النسخة الـ 24 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ20 من برنامج الميدان لعام 2025، وذلك في قلعة الميدان بالقرية التراثية بمنطقة المرموم في دبي، ومن تنظيم إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأعرب الجسمي عن فخره واعتزازه بتقديم هذا العمل الغنائي "سليل العز"، الذي تُبرز أبياته الشعرية الشخصية القيادية والحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وتابع الجسمي: "بكل فخر واعتزاز، تشرفت بالمشاركة في ختام بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان 2025، مقدمًا لكم أغنيتي الجديدة "سليل العز" والمُهداة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله".

وقد حملت أغنية "سليل العز" كلمات عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وألحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم، ومكساج جاسم محمد.

وسيتم عرض أغنية "سليل العز" ضمن فيديو ممنتج خاص عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على موقع يوتيوب، إلى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المنصات المتخصصة