اليوم.. عمرو الليثي يوزع جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو

كتبت- منال الجيوشي

أعلنت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الأمير أباظة، أنه سيقام اليوم الإثنين الموافق العاشر من فبراير حفل توزيع جوائز مسابقة الفيلم المصري ٢٠٢٤، وتوزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو

ويقوم عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، بتوزيع الجوائز بمركز ثروت عكاشة للمؤتمرات بأكاديمية الفنون في احتفالية مساء اليوم الاثنين في السادسة مساء

وجاءت نتائج مسابقة أفضل سيناريو على النحو التالي الفائز بالجائزة الأولى خالد منصور والمركز الثاني محمد الحسيني، عن فيلم البحث عن "منفذ لخروج السيد رامبو"

يذكر أن، ممدوح الليثي كان من مؤسسي مهرجان الإسكندرية السينمائي وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابة السيناريو.

وتهدف مسابقة ممدوح الليثي لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي والدرامي في مصر كما تتضمن الاحتفالية تكريم رواد السينما المصرية مئويات ٢٠٢٥والفائزين بجوائز الدولة في الفنون والعلوم الاجتماعية