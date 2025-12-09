دنيا سامي تهنئ مصطفى غريب على أول بطولة له في رمضان 2026

هنأت الفنانة دنيا سامي، الفنان مصطفى غريب على مسلسله الجديد "بحجر واحد" الذي يعد أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أعاد دنيا نشر كلاكيت المسلسل عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "مبروك أول بطولة يانجم، بالنجاح يارب".

آخر أعمال دنيا سامي

كانت آخر مشاركات دنيا سامي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "80 باكو"، إلى جانب مسلسل "النص" وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها دنيا سامي قريبا

تشارك دنيا سامي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "طلقني" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، إلى جانب فيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا.

