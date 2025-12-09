كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة مدينتي، والمقرر إقامته يوم 12 ديسمبر الجاري.

وروج جسار للحفل ونشر البوستر الرسمي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "استنوني بحفل ضخم بمدينتي - مصر بتاريخ 12/12، لنقضي أحلى سهرة، كونوا على الموعد".

يذكر أن وائل جسار شارك الفنان آدم مؤخرًا في تقديم ليلة فنية مميزة ضمن فعاليات موسم الرياض في نوفمبر الماضي.

اقرأ أيضًا:

"اخد هدومي وطردني".. ماذا قالت ريم طارق عن حسن شاكوش قبل الحجز على حساباته البنكية؟

بالصور| هنا شيحة ولبلبة وأحمد داود يشاهدون فيلم القصص بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

"قمر مصري أصيل".. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بجلسة تصوير AI

انطلاق مهرجان القاهرة للفيلم القصير.. 54 فيلمًا عالميًا يتنافسون على 12 جائزة