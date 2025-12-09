إعلان

وائل جسار يستعد لإحياء حفل ضخم في مدينتي في هذا الموعد

نوران أسامة

11:54 ص 09/12/2025

وائل جسار

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة مدينتي، والمقرر إقامته يوم 12 ديسمبر الجاري.

وروج جسار للحفل ونشر البوستر الرسمي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "استنوني بحفل ضخم بمدينتي - مصر بتاريخ 12/12، لنقضي أحلى سهرة، كونوا على الموعد".

يذكر أن وائل جسار شارك الفنان آدم مؤخرًا في تقديم ليلة فنية مميزة ضمن فعاليات موسم الرياض في نوفمبر الماضي.

وائل جسار

