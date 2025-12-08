قبل عرض "خريطة رأس السنة".. ماذا قالت ريهام عبدالغفور عن تجربتها مع ذوي

أشادت الفنانة إلهام شاهين، بالفيلم السعودي "المجهولة" في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة.



ونشرت إلهام، صورا لها على السجادة الحمراء أبرزت من خلالها إطلالتها وظهرت فيها بفستان أبيض، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اليوم الرابع بمهرجان جدة السينمائي الدولي.. شاهدنا الفيلم السعودي (المجهولة) للمخرجة هيفاء المنصور.. وهي كانت أول مخرجة سعودية.. تحياتي لها ولكل فريق العمل الرائعين .. مبروك عليهم الفيلم.. تمنياتي بكل التوفيق".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، حلاوتك، أحلى فنانة، عسل، سكر أوي، نجمة السجادة الحمراء".

وكانت إلهام شاهين أوضحت في تصريحات تليفزيونية لها غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل 2026 بسبب تعطل عملها الذي كان من المقرر أن تتواجد من خلاله.

وخاضت إلهام شاهين رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، منة فضالي، ريم مصطفى، إنجي المقدم.