مهرجان صدى الأهرامات يستأنف فعالياته بعرض "بالية إيفمان العالمي" على مسرح الأوبرا

كتب : معتز عباس

10:00 م 08/12/2025

مهرجان صدى الأهرامات

يستأنف "مهرجان صدى الأهرامات" فعالياته الفنية الكبرى باستضافة عرض عالمي مبهر لفرقة "باليه إيفمان سانت بطرسبورج"، إحدى أشهر فرق الباليه الروسية والأوروبية.


يقام عرض فرقة "باليه إيفمان سانت بطرسبورج "، على خشبة مسرح الأوبرا الجديدة، مدينة الفنون والثقافة، العاصمة الإدارية الجديدة، يومي الجمعة 12 والسبت 13 ديسمبر.


أسطورة "تأثير بيجمليون"


تقدم الفرقة عرض باليه مستوحى من أسطورة "بيجمليون" الكلاسيكية، التي ألهمت مسرحية "سيدتي الجميلة"، ولكنه يُقدَّم برؤية مسرحية وفلسفية حديثة، تصميم ورؤية فنية للمصمم العالمي بوريس إيفمان، المعروف بأسلوبه الفلسفي والنفسي الفريد في فن الباليه.
كما يمزج العرض بين الكوميديا والتراجيديا، ويسرد قصة تحول بطلة من طبقة بسيطة لتصبح نجمة لامعة، في مزيج من الدراما والرقص.


يشارك في العرض نخبة من نجوم الباليه الروسيين، من بينهم فنانون حائزون على جوائز مرموقة مثل "القناع الذهبي" و"السوفييت الذهبي".


