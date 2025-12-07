إعلان

غادة إبراهيم ترد على مصطفى غريب بعد ظهوره مع أبلة فاهيتا

كتب : سهيلة أسامة

04:40 م 07/12/2025

غادة إبراهيم

أعادت الفنانة غادة إبراهيم نشر مقطع فيديو ظهر فيه الفنان مصطفى غريب مع أبلة فاهيتا، وذلك عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

ووجهت أبلة فاهيتا سؤالًا لمصطفى غريب قائلة: "لما بتضايق والدنيا بتقفل في وشك بتتفرج على مين؟"، ليرد غريب: "غادة إبراهيم".

وعلقت غادة على الفيديو قائلة: "أنا بحب أتفرج عليك يا مصطفى غريب جدًا، حد جميل وروحك حلوة ودمك زي العسل، وحقيقي شكرًا على كلامك السكر، تسلملي شكرًا أبلة فاهيتا".

يُذكر أن غادة إبراهيم تصدّرت تريند "جوجل" بعد ظهورها في برنامج The Blind Date Show عبر موقع "يوتيوب"، والذي لاقى إعجاب عدد كبير من الجمهور.

