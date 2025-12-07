أعادت الفنانة غادة إبراهيم نشر مقطع فيديو ظهر فيه الفنان مصطفى غريب مع أبلة فاهيتا، وذلك عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

ووجهت أبلة فاهيتا سؤالًا لمصطفى غريب قائلة: "لما بتضايق والدنيا بتقفل في وشك بتتفرج على مين؟"، ليرد غريب: "غادة إبراهيم".

وعلقت غادة على الفيديو قائلة: "أنا بحب أتفرج عليك يا مصطفى غريب جدًا، حد جميل وروحك حلوة ودمك زي العسل، وحقيقي شكرًا على كلامك السكر، تسلملي شكرًا أبلة فاهيتا".

يُذكر أن غادة إبراهيم تصدّرت تريند "جوجل" بعد ظهورها في برنامج The Blind Date Show عبر موقع "يوتيوب"، والذي لاقى إعجاب عدد كبير من الجمهور.

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين تنشر صورا من مهرجان البحر الأحمر: "لمة الأصدقاء أجمل أوقات"

يؤدي مناسك العمرة على كرسي متحرك.. أحدث ظهور لـ فاروق وأحمد فلوكس