تعاقد المطرب تامر عاشور، على إحياء حفل ليلة الكريسماس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

ويقام الحفل مساء يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، على مسرح أحد فنادق القاهرة على كورنيش النيل.

وتتراوح أسعار حفل تامر عاشور، بين 2500، 4500، 6000، 7000، و8000 جنيه.



وشارك المطرب تامر عاشور مع المطربة آمال ماهر، في إحياء الحفل الذي أقيم مساء الجمعة 5 ديسمبر، ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه وسط حضور حشد كبير من جمهوره