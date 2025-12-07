تصدر اسم الفنان تامر حسني تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له.

وظهر تامر في الفيديو وهو يؤدي صلاة الجمعة مستندًا على زملائه، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية.

وحرص الفنان تامر حسني مؤخرًا على طمأنة جمهوره، موجهًا رسالة شكر عبر حساباته، وقال: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي، والله والله لساني عاجز عن التعبير، لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا وجمال قلوبكم".

اقرأ أيضًا:

"مع نجوم العالم".. مي عمر تنشر صورًا من مهرجان البحر الأحمر

رحمة حسن تتصدر تريند جوجل بعد كشفها تدهور حالة شعرها بسبب خطأ طبي

نانسي عجرم بفستان شفاف ومي عمر جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة