يجسد سيرته على شاشة السينما..الملاكم نسيم حميد يهنئ أمير المصري على فيلم

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

استعرضت الفنانة درة إطلالتها من حضورها حفل الفنانة نانسي عجرم الذي أقيم بأحد الأماكن في القاهرة، نشرت درة صور من إطلالتها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها مرتدية جاكت فرو خطفت به الأنظار.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد إطلالتها من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

لاميتا فرنجية

خضعت الفنانة لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، وكانت جلسة التصوير أمام الأهرامات، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمي على انستجرام.

ظهرت مي عز الدين رفقة زوجها من أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا، وظهر الثنائي بإطلالة كاجوال شبابية أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال باللونين الأبيض والأسود.