كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رأيها بفيلم"العملاق" الذي يخوض بطولته الفنان أمير المصري بعد عرضه بافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة.

ونشرت إلهام، صورا من حفل الافتتاح، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فيلم الإفتتاح بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قصة نجاح الملاكم العربي العالمي نسيم حميد .. قصة ملهمة للشباب الطموح الموهوب".

واستكملت: "سعدت جدا إن بطل الفيلم هو الفنان المصري أمير المصري.. مع النجم الكبير بيرس بروسنان بطل أفلام جيمس بوند في دور إنساني ملئ بالشجن والمشاعر العميقة".

وأضافت إلهام شاهين: "مبروك لأمير .. دور صعب يتطلب مهارات خاصة .. أديته بسلاسة وثقة.. برافو جدا. .. فخورين بك.. نجاح كبير بإذن الله ومستقبل مشرق".

جدير بالذكر أن، فيلم "العملاق" من إخراج روان أثالي، ويروي قصة الملاكم البريطاني اليمني نسيم حميد.