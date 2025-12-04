دراما رمضان 2026.. بسنت شوقي تُشارك في "الكينج" و "الريس"

حضرت الفنانة بسنت شوقي، حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بصحبة زوجها الفنان محمد فراج.

وقالت بسنت شوقي خلال لقائها على "إم بي سي مصر":"هظهر في دراما رمضان 2026 بمسلسلي الكينج مع محمد إمام والريس مع عمرو سعد".

وتابع: "هيكون فيه منافسة قوية بداخلي لأن دوري بكل عمل مختلف تماما عن الآخر، وهظهر بواحد فيهم بشخصية شعبية".

وأضافت: "المهرجانات بتفتح عينيا على أفلام وسينمات مختلفة بالعالم زي اليابانية والكورية والإسبانية وغيرها".