محمد سامي عن تعاون مي عمر مع مخرج غيره: أنا جوزها مش أبوها

إلهام شاهين: ممكن أشارك في عمل سعودي وحريصة على مشاهدة فيلم افتتاح مهرجان

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، حضور النجمة أروى جودة وزوجها، في أول ظهور لهما بعد احتفالهما بزفافهما، قبل أيام.

التقطت أروى صورا تذكارية تجمعها بزوجها في حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان والتي تستمر فعالياتها حتى يوم 13 ديسمبر.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم العملاق للمخرج روان أثالي، بطولة النجم أمير المصري، والذي يحكي قصة الملاكم البريطاني اليمني نسيم، ورحلة صعوده.

يُذكر أن أروى جودة احتفلت قبل أيام بزفافها بحفل أقيم في أحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد كبير من النجوم وأصدقائها المقربين.

وتنتظر أروى جودة عرض مسلسلها للعدالة وجه آخر بطولة النجم ياسر جلال.