احتفلت الممثلة الأمريكية إميلي شاه بعيد ميلاد زوجها النجم العالمي مينا مسعود، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها إنستجرام.

ونشرت إميلي، صورة رومانسية تجمعها بزوجها مينا مسعود، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".

وتواصل إميلي شاه نشر العديد من الصور التي تجمعها بزوجها مينا مسعود بالعديد من المناسبات، كان آخرها ظهورهما معا خلال استمتاعهما بأجواء الكريسماس، والتقطا العديد من الصور التذكارية هناك.

كواليس زفاف مينا مسعود وإميلي شاه

احتفلت الممثلة إميلي شاه بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود نهاية شهر أغسطس الماضي، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

وفوجئ جمهور إميلي شاه خلال الفترة الماضية بتعرضها لوعكة صحية بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

ويشارك مينا مسعود بالجزء الثاني من النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

