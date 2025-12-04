قبل انطلاق مهرجان البحر الأحمر.. 20 صورة لـ إطلالات خطفت الأنظار في الدورات السابقة
كتب : سهيلة أسامة
ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والمقرر أن يشهد حضور عدد كبير من النجوم.
وقبل انطلاق فعاليات الدورة الجديدة، ينشر موقع "مصراوي" في هذا التقرير 20 صورة لإطلالات نجوم الفن خلال الدورات السابقة، والتي خطفت الأنظار بتنوعها بين الأنيق والجريء.
يُذكر أن المهرجان تنطلق فعاليات دورته الخامسة مساء اليوم الخميس 4 ديسمبر، وتستمر فعالياته حتى 13 ديسمبر، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.