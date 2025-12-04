إعلان

قبل انطلاق مهرجان البحر الأحمر.. 20 صورة لـ إطلالات خطفت الأنظار في الدورات السابقة

كتب : سهيلة أسامة

04:36 م 04/12/2025
    نادية الجندي بإطلالة جريئة (1)
    مي عمر
    مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي
    منى زكي
    مريم الخشت في مهرجان البحر الأحمر
    مريم الخشت تتألق بفستان أنيق
    نادية الجندي بإطلالة جريئة (2)
    شيرين رضا بإطلالة جريئة
    جميلة عوض بفستان موف
    الفنانة يسرا
    مايان السيد بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر
    الفنان طه دسوقي
    الفنان أحمد حاتم
    الفنان أمير كرارة
    إطلالة شيرين رضا
    أروى جودة
    إطلالة ياسمين صبري
    أروى جودة بإطلالة لافتة
    ياسمين صبري

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والمقرر أن يشهد حضور عدد كبير من النجوم.

وقبل انطلاق فعاليات الدورة الجديدة، ينشر موقع "مصراوي" في هذا التقرير 20 صورة لإطلالات نجوم الفن خلال الدورات السابقة، والتي خطفت الأنظار بتنوعها بين الأنيق والجريء.

يُذكر أن المهرجان تنطلق فعاليات دورته الخامسة مساء اليوم الخميس 4 ديسمبر، وتستمر فعالياته حتى 13 ديسمبر، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مهرجان البحر الأحمر إطلالات خطفت الأنظار الدورات السابقة

