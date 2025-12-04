في ذكرى رحيله.. "واحد من الناس" يبعث سيرة عمار الشريعي من جديد على قناة

الصمت في حرم الجمال.. عبير صبري تنشر صور من أحدث جلسة تصوير

20 صورة.. ثنائيات نجوم الفن في مهرجان البحر الأحمر السينمائي خلال الدورات

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والمقرر أن يشهد حضور عدد كبير من النجوم.

وقبل انطلاق فعاليات الدورة الجديدة، ينشر موقع "مصراوي" في هذا التقرير 20 صورة لإطلالات نجوم الفن خلال الدورات السابقة، والتي خطفت الأنظار بتنوعها بين الأنيق والجريء.

يُذكر أن المهرجان تنطلق فعاليات دورته الخامسة مساء اليوم الخميس 4 ديسمبر، وتستمر فعالياته حتى 13 ديسمبر، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.