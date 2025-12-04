روج الفنان آسر ياسين لفيلمه الجديد "إن غاب القط"، المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائي.

ونشر ياسين البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "فيلم الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية والدراما والكوميديا وحط فوق كل دول بقي علاقة توكسيك، شوف هيطلع معاك إيه، إن غاب القط ... قريبًا بجميع دور العرض".

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون، من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

يُذكر أن آسر ياسين احتفل مؤخرًا بفوزه بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره في مسلسل "قلبي ومفتاحه" خلال حفل توزيع جوائز مهرجان ضيافة في دبي.

