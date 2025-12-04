إعلان

قبل عرضه.. آسر ياسين يروج لفيلمه الجديد "إن غاب القط"

كتب : نوران أسامة

03:51 م 04/12/2025

الفنان آسر ياسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روج الفنان آسر ياسين لفيلمه الجديد "إن غاب القط"، المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائي.

ونشر ياسين البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "فيلم الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية والدراما والكوميديا وحط فوق كل دول بقي علاقة توكسيك، شوف هيطلع معاك إيه، إن غاب القط ... قريبًا بجميع دور العرض".

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون، من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

يُذكر أن آسر ياسين احتفل مؤخرًا بفوزه بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره في مسلسل "قلبي ومفتاحه" خلال حفل توزيع جوائز مهرجان ضيافة في دبي.

آسر ياسين يروج لفيلمه إن غاب القط

اقرأ أيضًا:
تعرف على موعد حفلات مصطفى قمر في واشنطن (فيديو)

خاص| أين تقيم فيروز.. نقيب الموسيقيين اللبناني يحسم الجدل

آسر ياسين فيلمه الجديد إن غاب القط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جوزها اتهمها في شرفها.. كيف يرى الشرع والقانون واقعة فتاة البشعة؟| صور
الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات