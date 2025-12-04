إعلان

رمضان 2026.. مي عز الدين تكشف عن بدء تصوير مسلسلها "قبل وبعد"

كتب : سهيلة أسامة

01:52 م 04/12/2025

الفنانة مي عز الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة من كواليس مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وشاركت مي متابعيها الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت مع صناع العمل: هاني عادل، سوسن بدر، ريم البارودي، ريم سامي، عماد زيادة، مرقس عادل، كريم عفيفي، المنتجة مها سليم، والسيناريست محمد سليمان.

وعلقت مي عز الدين: "توكلنا على الله، مسلسل (قبل وبعد) رمضان 2026".

يذكر أن مي عز الدين كانت آخر أعمالها مسلسل "قلبي ومفتاحه"، بطولة آسر ياسين، دياب، غادة طلعت، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح.

download

مي عز الدين مسلسل قبل وبعد رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟