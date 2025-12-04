نشرت الفنانة مي عز الدين صورة من كواليس مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وشاركت مي متابعيها الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت مع صناع العمل: هاني عادل، سوسن بدر، ريم البارودي، ريم سامي، عماد زيادة، مرقس عادل، كريم عفيفي، المنتجة مها سليم، والسيناريست محمد سليمان.

وعلقت مي عز الدين: "توكلنا على الله، مسلسل (قبل وبعد) رمضان 2026".

يذكر أن مي عز الدين كانت آخر أعمالها مسلسل "قلبي ومفتاحه"، بطولة آسر ياسين، دياب، غادة طلعت، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح.