إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن في السطور التالية:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورًا جديدة، ظهرت فيها داخل طائرة خاصة، ونشرت الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، مجموعة صور من تكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش داخل سيارتها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة شتوية كاجوال.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

ساندي

ظهرت الفنانة ساندي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وذلك من خلال خاصية "القصص القصيرة".

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة، صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" من أحدث ظهور لها، وظهرت برفقة كلبها، وعلّقت: "شمشوني".

صدقي صخر

شارك الفنان صدقي صخر، متابعيه صورة من كواليس مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، وظهر مع الفنانة دينا الشربيني، ونشرالصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

رامي صبري

شارك الفنان رامي صبري، متابعيه صورة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها بإطلالة كاجوال.