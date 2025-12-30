شاهد.. مراسم صلاة الجنازة على والدة هاني رمزي (فيديو)

أقيمت ظهر اليوم، صلاة الجنازة على والدة الفنان هاني رمزي، في كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول.

وقام المستشار أمير رمزي، شقيق هاني رمزي بنشر مقطع فيديو لصلاة الجنازة، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك،

وكتب: "صلاة جنازة والدتي الغالية السيدة مرجريت توفيق مجلي الوحش، من كنيسة القديس أبي سيفين بالتجمع الأول".

وحرص على حضور الجنازة، نخبة من نجوم الفن، ومنهم إلهام شاهين، خالد جلال، لبلبة، الذين حرصوا على مواساة هاني رمزي ومساندته في وفاة والدته.