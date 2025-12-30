إعلان

شاهد.. مراسم صلاة الجنازة على والدة هاني رمزي (فيديو)

كتب : مصطفى حمزة

02:23 م 30/12/2025

هاني رمزي ووالدته

أقيمت ظهر اليوم، صلاة الجنازة على والدة الفنان هاني رمزي، في كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول.

وقام المستشار أمير رمزي، شقيق هاني رمزي بنشر مقطع فيديو لصلاة الجنازة، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك،

وكتب: "صلاة جنازة والدتي الغالية السيدة مرجريت توفيق مجلي الوحش، من كنيسة القديس أبي سيفين بالتجمع الأول".

وحرص على حضور الجنازة، نخبة من نجوم الفن، ومنهم إلهام شاهين، خالد جلال، لبلبة، الذين حرصوا على مواساة هاني رمزي ومساندته في وفاة والدته.

صلاة الجنازة على والدة هاني رمزي وفاة والدة الفنان هاني رمزي الفنان هاني رمزي فيديو جنازة والدة هاني رمزي

