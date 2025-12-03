إلهام شاهين ونجوم الفن يسافرون لجدة لحضور مهرجان البحر الأحمر (صور)

سافرت الفنانة إلهام شاهين بصحبة عدد من نجوم الفن إلى جدة بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت إلهام، الصورتين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل صحبة مع أجمل أصدقاء فى طريقنا لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة".

وظهر إلهام شاهين بصحبة النجوم "ليلى علوي وجمال سليمان وأحمد داود وأحمد حاتم والمخرج رامي إمام وأسماء جلال".

يذكر أن، إلهام شاهين تغيب عن دراما رمضان 2026 بعد تأجيل مسلسلها "مزاهر" وخروجه من المنافسة الرمضانية.