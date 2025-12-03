إعلان

إلهام شاهين ونجوم الفن يسافرون لجدة لحضور مهرجان البحر الأحمر (صور)

كتب : هاني صابر

07:16 م 03/12/2025

إلهام شاهين وأحمد حاتم وليلى علوي وأسماء جلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سافرت الفنانة إلهام شاهين بصحبة عدد من نجوم الفن إلى جدة بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت إلهام، الصورتين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل صحبة مع أجمل أصدقاء فى طريقنا لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة".

وظهر إلهام شاهين بصحبة النجوم "ليلى علوي وجمال سليمان وأحمد داود وأحمد حاتم والمخرج رامي إمام وأسماء جلال".

يذكر أن، إلهام شاهين تغيب عن دراما رمضان 2026 بعد تأجيل مسلسلها "مزاهر" وخروجه من المنافسة الرمضانية.

رامي إمام وجمال سليمان وأحمد داوود وإلهام شاهين وليلى علوي

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين على إنستجرام مهرجان البحر الأحمر السينمائي نجوم الفن يسافرون لجدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان