وفاة الناقد السينمائي ياقوت الديب

كتب : سهيلة أسامة

03:38 م 03/12/2025

ياقوت الديب

رحل عن عالمنا منذ ساعات، الناقد السينمائي ياقوت الديب.

ونعت نقابة المهن السينمائية الراحل ونشرت بيانًا عبر حسابها على فيسبوك

وجاء في البيان: "وداعًا الناقد السينمائي الأستاذ ياقوت الديب، الذي أسهم بنشاطه المهني والثقافي في إثراء المكتبة السينمائية بالعديد من الكتب والرؤى الرائدة".

وأضافت النقابة: "نشاطركم الأحزان في وفاة الناقد السينمائي الأستاذ ياقوت الديب، وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يمنحه الأجر والثواب والمغفرة، ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

ياقوت الديب وفاة ياقوت الديب نقابة المهن السينمائية

