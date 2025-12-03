رحل عن عالمنا منذ ساعات، الناقد السينمائي ياقوت الديب.

ونعت نقابة المهن السينمائية الراحل ونشرت بيانًا عبر حسابها على فيسبوك

وجاء في البيان: "وداعًا الناقد السينمائي الأستاذ ياقوت الديب، الذي أسهم بنشاطه المهني والثقافي في إثراء المكتبة السينمائية بالعديد من الكتب والرؤى الرائدة".

وأضافت النقابة: "نشاطركم الأحزان في وفاة الناقد السينمائي الأستاذ ياقوت الديب، وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يمنحه الأجر والثواب والمغفرة، ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

